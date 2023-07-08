Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Болтон назвал отличной идеей решение Байдена отправить Киеву кассетные боеприпасы

Экс-советник Белого дома Болтон заявил, что отправка кассетных бомб США поможет Украине

close
100%
Global Look Press

Президент США Джо Байден поступает правильно, отправляя Украине кассетные боеприпасы, считает бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill. По его словам, Вашингтон должен был пойти на этот шаг гораздо раньше.

«Я думаю, что это отличная идея. Мы должны были сделать это до того, как об этом попросили украинцы. Американские военные с большим успехом использовали кассетные бомбы для защиты наших войск и противодействия врагу. Украинцы это знают. Вот почему они попросили их», — отметил Болтон в эфире шоу Cats & Cosby на радио WABC.

Он также добавил, что в настоящее время последствия подобного решения не имеют значение, поскольку стоит вопрос о том, кто выиграет в конфликте. Болтон подчеркнул, что данный тип боеприпасов якобы должен помочь Украине.

Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях