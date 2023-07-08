Болтон назвал отличной идеей решение Байдена отправить Киеву кассетные боеприпасы

Президент США Джо Байден поступает правильно, отправляя Украине кассетные боеприпасы, считает бывший советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, передает The Hill. По его словам, Вашингтон должен был пойти на этот шаг гораздо раньше.

«Я думаю, что это отличная идея. Мы должны были сделать это до того, как об этом попросили украинцы. Американские военные с большим успехом использовали кассетные бомбы для защиты наших войск и противодействия врагу. Украинцы это знают. Вот почему они попросили их», — отметил Болтон в эфире шоу Cats & Cosby на радио WABC.

Он также добавил, что в настоящее время последствия подобного решения не имеют значение, поскольку стоит вопрос о том, кто выиграет в конфликте. Болтон подчеркнул, что данный тип боеприпасов якобы должен помочь Украине.

Байден заявил о готовности передать Киеву кассетные бомбы еще 7 июля, объяснив это истощением запасов обычных боеприпасов у ВСУ. Это решение раскритиковали в правозащитных организация, ряде европейских государств и России. Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК). При этом данный тип вооружений известен большим процентом неразорвавшихся снарядов, что делает его особенно опасным для гражданских.

Ранее Байден назвал причину решения передать Украине кассетные боеприпасы.