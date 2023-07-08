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Большинство жителей ФРГ выступили за вступление Украины в НАТО

DPA: 42% жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО, 29% выступили против

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Большинство жителей Германии, принявшие участие в опросе социологического института YouGov по заказу агентства DPA, поддержали вступление Украины в НАТО.

Согласно приведенной информации, 42% граждан выступили за то, чтобы Украины проучила членство в Североатлантическом альянсе по завершении конфликта на ее территории. При этом 13% респондентов призвали к немедленному присоединению республики к организации. 29% участников опроса заявили, что не хотели бы видеть Украину в НАТО.

Также большинство (58%) жителей Германии отметили, что Украине и России необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров. 26% опрошенных выступили против этого, 16% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Опрос проводился с 30 июня по 4 июля. В нем приняли участие 2 116 человек.

Накануне президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее канцлер ФРГ Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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