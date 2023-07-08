В Совфеде оценили призыв Зеленского к продлению зерновой сделки без РФ

Президент Украины Владимир Зеленский явно погорячился с высказываниями о зерновой сделке во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова украинского лидера о том, что он выступает за досрочное продление договоренностей без учета позиции Москвы.

«Зеленский явно горячится. Без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным. Президент Турции рассчитывает на переговоры с Россией на эту тему. Однако, если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским господин Эрдоган допустил антироссийские высказывания», — написал Джабаров.

Он также выразил надежду на то, что информация о словах президента Турции о России является неверной. Джабаров подчеркнул, что если Эрдоган действительно сделал несколько антироссийских заявлений, то это скажется на развитии отношений Москвы с Анкарой.

Зерновая сделка была заключена между Турцией, Украиной, Россией и ООН еще в конце июля 2022 года. Соглашение, в частности, предполагает организацию безопасных коридоров для вывоза украинского зерна. За почти год сделка не раз продлевалась сторонами, несмотря на критику со стороны России. Российская сторона, помимо прочего, настаивает на переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. Сделка действует до 17 июля 2023 года и в МИД России уже отмечали, что пока оснований для продления соглашения нет.

Ранее президент России Владимир Путин допустил выход страны из зерновой сделки.