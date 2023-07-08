Зеленский показал кадры поездки на остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия на остров Змеиный, расположенный в Одесской области.

На кадрах украинский лидер направляется к острову на скоростной моторной лодке в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака, а также полностью экипированных людей. Перед тем, как пройти на сушу, Зеленский и Ермак надели на себя бронежилеты.

В конце февраля 2022 года Вооруженные силы России взяли под контроль остров Змеиный, однако 30 июня Министерство обороны страны объявило о выводе гарнизона. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято с целью показать, что российская сторона не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.