В МИД РФ призвали США не политизировать ОЗХО

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии порекомендовали американской стороне доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям, а не «разыгрывать «антироссийскую карту».

В посольстве предложили американской стороне не политизировать деятельность ОЗХО, а также не превращать организацию «из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами».

До этого гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после сообщений о ликвидации остатков арсенала химического оружия со стороны Соединенных Штатов заявил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, остававшихся в арсенале страны.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны