Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ призвали США не политизировать ОЗХО

Посольство РФ призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать ОЗХО

close
100%
Yves Herman/Reuters

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии порекомендовали американской стороне доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям, а не «разыгрывать «антироссийскую карту».

В посольстве предложили американской стороне не политизировать деятельность ОЗХО, а также не превращать организацию «из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами».

До этого гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после сообщений о ликвидации остатков арсенала химического оружия со стороны Соединенных Штатов заявил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено. 

Президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, остававшихся в арсенале страны.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях