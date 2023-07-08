В России сообщили о запросе провести СБ ООН по подрывам на «Северных потоках»

Делегация России запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков». Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуются», — отметил он.

Кроме того, Полянский отметил, что Россия запросила, чтобы на заседании Совбеза присутствовали представители Дании, Германии и Швеции.

«Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран — членов ООН нарастают», — отметил он, добавив, что Москва также пригласит «пару интересных незаангажированных докладчиков».

16 июня Полянский заявлял о сомнениях России, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту на газопроводах системы «Северный поток». Он подчеркивал, что страны не торопятся со своими национальными расследованиями.

До этого он также говорил, что Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков».

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны. Германия, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Россией.

Ранее СМИ сообщали новую версию подрыва «Северных потоков».