Бывший советник Кучмы заявил об ухудшении отношения Вашингтона к Киеву

Власти США все меньше готовы уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты Владимира Зеленского. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Мечется Зеленский, но это ему ничего не дает, потому что позиция Соединенных Штатов становится все более открыто жесткой и антиукраинской», — заявил Соскин.

Он объяснил решение Байдена отправить партию кассетных боеприпасов желанием, чтобы Киев от него «отцепился» с просьбами о помощи, как о финансовой, так и о военной.

Соскин подчеркнул, что вступление Украины в НАТО в любом виде не состоится, его заблокируют Соединенные Штаты на саммите альянса в Вильнюсе.

До этого бывший советник Кучмы говорил, что конфликт на Украине вернулся к фазе 2014-2015 годов. Он задался вопросом, зачем Украине нужно военное положение. По его мнению, страна уже «перешла к ситуации первой фазы войны, которая была с 2014 года».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.