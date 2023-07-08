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Зеленский предложил создать новый путь для осуществления зерновой сделки

Зеленский предложил создать разные коридоры по зерновой сделке

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины заявил, что необходимо создать разные коридоры для осуществления зерновой сделки из-за проблем с существующим путем в Черном море. Об этом он рассказал в рамках пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, запись которой опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

По его словам, на сегодняшний день существующий зерновой коридор является несвободным, структурированным и сложным. Зеленский считает, что необходимо создать разные коридоры.

До этого Эрдоган заявил, что зерновая сделка должна быть продлена минимум на три месяца, однако страна выступает за ее пролонгацию на два года. 

6 июля в Госдепартаменте США сообщали, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку. Также там добавляли, что Москва нарушала условия сделки и задерживала отправку зерна.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки. По словам представителя Кремля, пока есть время на выполнение договоренностей относительно российского экспорта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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