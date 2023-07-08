Обозреватель издания The Federalist, научный сотрудник Центра этики и государственной политики в Вашингтоне Натаниэль Блейк утверждает, что Россия нанесла Западу поражение, получив контроль над Восточной Украиной и показав проблемы американского военно-промышленного комплекса.

В качестве примера он привел слова американского политолога Джона Миршаймера. «Русские в этом году одержали верх, главным образом потому, что у них есть существенное преимущество в артиллерии, которая является самым важным оружием в войне на истощение», — утверждал политолог.

Блейк отметил, что на миллиарды выделенной помощи со стороны Запада, Украине все еще не хватает боеприпасов. Он считает, что Киеву нужны не столько истребители F-16 и высокоточное оружие, сколько «гора старомодных снарядов».

Он подчеркнул, что США не могут производить достаточно вооружения, чтобы удовлетворить спрос. Западу также не хватает инфраструктуры и ресурсов, чтобы быстро сократить разрыв.

«Соединенные Штаты не в состоянии поддерживать свои амбиции быть «арсеналом демократии», независимо от того, с каким энтузиазмом сторонники Украины пытаются представить нашу помощь украинцам в таких выражениях. Тем временем Россия может постепенно одержать победу и аннексировать большую часть Восточной Украины. Да, она будет править развалинами, но при этом он одержит победу и нанесет Западу унизительное поражение», — добавил Блейк.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты увеличивают производство артиллерийских снарядов из-за поставок этих вооружений Украине.

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