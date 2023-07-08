В США заявили, что говорить о членстве Украины в НАТО рано

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО.

По словам Байдена, он готов оказать помощь Украине в подготовке к вступлению в альянс, а также предоставить гарантии безопасности на промежуточный период.

«Я подробно говорил с [президентом Украины Владимиром] Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность <...> Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование [вопрос о вступлении Украины в НАТО]», — отметил американский президент.

До этого Байден рассказал, что на саммите в Женеве в 2021 году президент России Владимир Путин просил его дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, но Байден ему отказал, так как США придерживаются политики открытых дверей.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.