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В Белом доме оценили угрозу безопасности США от инцидента с кокаином

Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не представляет угрозы нацбезопасности США

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Советник президента США Джейк Салливан заявил, что обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, он не считает, что на данном этапе существует угроза, которая была связана бы с национальной безопасностью США.

Он подчеркнул, что в администрации действует «строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков». Салливан отметил, что в Белом доме серьезно относятся к этому вопросу.

По его словам, «если в ситуацию окажется вовлечен кто-то из Белого дома, последуют необходимые меры.

До этого сообщалось, что сын американского президента Джо Байдена Хантер, который известен по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией, был в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что секретная служба США ведет расследование после кратковременной эвакуации Белого дома, которая произошла вечером 2 июля. По заявлению ведомства, соответствующие меры были приняты из-за обнаружения подозрительного вещества в официальной резиденции американского президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны

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