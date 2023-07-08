В США оценили перспективы вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

«Я не думаю, что они (Украина. — «Газета.Ru») готовы для членства в НАТО», — поделился американский президент.

Он также рассказал, что на саммите в Женеве в 2021 году президент России Владимир Путин просил его дать гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, но Байден ему отказал.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») сказал: «Я хочу получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», — пояснил Байден.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил, что Украина имеет право на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.