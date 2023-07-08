Эрдоган рассказал, когда Путин может посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Российской Федерации может посетить республику в августе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Анкара продолжает вести переговоры с российской и украинскими сторонами по вопросам обмена пленных.

По его словам, в «следующем месяце Путин посетит Турцию». У президентов России и Турции появится возможность обсудить тему пленных тет-а-тет. Эрдоган подчеркнул, что продолжит поддерживать с Путиным переговоры по телефону.

До этого Зеленский заявил, что прибыл в Турцию для проведения переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.