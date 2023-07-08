Байден рассказал об успехах в ликвидации запасов химического оружия

Президент США Джо Байден подтвердил ликвидацию последних запасов химического оружия, остававшихся в арсенале страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого запаса, что еще на один шаг приближает нас к миру, свободному от ужасов химического оружия», — заявил президент США.

До этого Байден в ходе визита в штат Калифорния заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна.

Американский президент называл решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии «абсолютно безответственным».

Ранее в МИД России рассказывали, как долго пробудет российское ядерное оружие в Белоруссии.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука, договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.