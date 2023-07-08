Байден оценил перспективы вступления Украины в НАТО до завершения конфликта

Президент США Джо Байден заявил, что принятие Украины в НАТО до завершения конфликта грозит прямым столкновением Североатлантического альянса с Российской Федерацией. Об этом сообщает СNN.

Байден считает, что в альянсе существует единогласное мнение по поводу того, следует ли принимать Украину в НАТО сейчас, в момент посреди конфликта.

Он отметил, что если подобное было бы сделано, то альянс привержен каждому дюйму территории НАТО, что является обязательством, которое было бы взято на сторону организации, несмотря ни на что.

«Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», — подчеркнул президент США.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден настаивает на проведении на Украине дополнительных реформ перед ее вступлением в НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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