В Совфеде заявили, что США будут отвечать за жертвы после поставки кассетных боеприпасов

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в Telegram-канале, что США взяли на себя ответственность за будущие жертвы среди мирного населения после поставки кассетных боеприпасов Украине.

«По сути, США: а) расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, б) подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и в) взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия», — написал Косачев.

До этого президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды.

Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.