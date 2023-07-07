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Премьер-министр Нидерландов подаст в отставку

Премьер-министр Нидерландов Рютте подал прошение об отставке правительства

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Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен подать королю Виллему-Александеру прошение об отставке правительства. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.

Как передает телеканал, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства.

До этого Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники сообщала, что партии, входящие в правящую коалицию страны, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища.

В конце июня Рютте заявил в Гааге на совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в НАТО.

5 июля в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что общая сумма военной помощи страны Украине к настоящему моменту составила €1,9 млрд.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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