Премьер-министр Нидерландов подаст в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте намерен подать королю Виллему-Александеру прошение об отставке правительства. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники.
Как передает телеканал, действующий кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до проведения новых парламентских выборов и формирования нового правительства.
До этого Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на источники сообщала, что партии, входящие в правящую коалицию страны, не смогли достичь договоренностей по мерам для сокращения потока соискателей убежища.
В конце июня Рютте заявил в Гааге на совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в НАТО.
5 июля в Министерстве обороны Нидерландов заявили, что общая сумма военной помощи страны Украине к настоящему моменту составила €1,9 млрд.
Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.