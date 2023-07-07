Посол России прокомментировал поставку США кассетных боеприпасов Украине

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил журналистам на фоне решения американских властей поставить Украине кассетные боеприпасы, что Соединенные Штаты продолжают «поднимать ставки» в украинском конфликте и своими действиями приближают новую мировую войну. Об этом сообщает РИА Новости.

«С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает «поднимать ставки» в конфликте. <...> Нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», — сказал посол.

До этого США заявили, что передают Украине кассетные боеприпасы. Как сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, при этом США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения.

Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам.

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