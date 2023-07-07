Захарова вспомнила, как власти США назвали преступлением применение кассетных боеприпасов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале выложила фрагмент брифинга бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года, где она называет военным преступлением применение кассетных боеприпасов.

«Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждем выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер», — написала представитель МИД.

До этого президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Байден отметил, что конфликт на Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у Украины они кончались, а у США их также мало.

Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК).

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