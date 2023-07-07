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В США заявили, что продолжают следовать принципу неучастия в конфликте РФ и Украины

Белый дом: США продолжают придерживаться принципа неучастия в конфликте России и Украины

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Manuel Balce Ceneta/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что США «не ведут войну против России» на Украине и не предоставляют ей оружие для атак по российской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, президент США Джо Байден «ясно обозначил» принципы, которые не могут быть пересмотрены.

«Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию... Эти два фундаментальных принципа были верны с самого начала, остаются таковыми сегодня и останутся завтра», — сказал советник главы государства.

До этого в Пентагоне и Госдепе США сообщили, что новый пакет военной помощи Украине составит $800 млн и будет включать в себя кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники.

При этом глава международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что ответ российской стороны на передачу Киеву от США кассетных боеприпасов будет жестким.

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