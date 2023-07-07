В Белом доме рассказали о желании Байдена встретиться с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе

Президент США Джо Байден будет рад возможности встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на грядущем саммите НАТО в Литве, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует ТАСС.

«Байден приветствовал бы возможность встретиться с президентом Зеленским на полях саммита НАТО <...> Присутствие президента Зеленского на нем [саммите НАТО] приветствовалось бы», — сказал Салливан журналистам.

Он добавил, что лидеры стран – членов альянса намерены «погрузиться» в вопрос об отношениях военного блока с Киевом.

Лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе 11–12 июля. Ожидается также, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие и будет настаивать на принятии Украины в альянс. Ранее Зеленский заявил в своем обращении к украинцам, что саммит в литовской столице станет «ключевым моментом» для общей безопасности в Европе.

Страны Балтии и Центральной Европы заявляли, что готовы видеть Украину в рядах членов НАТО, однако позиция США, которых Зеленский назвал «лицом, принимающим решения», заключается в том, что Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО.

На повестке саммита будет не только Украина, но и блокировка Турцией присоединения Швеции к трансатлантическому альянсу.

Ранее в США заявили, что Украина не станет членом НАТО после ближайшего саммита.