Байден настаивает на проведении дополнительных реформ на Украине до ее вступления в НАТО

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден настаивает на проведении на Украине дополнительных реформ перед ее вступлением в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина не сможет вступить в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, так как она еще не выполнила ряд необходимых для членства требований.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Генсек сказал, что ожидает от лидеров альянса согласование пакета из трех элементов, который сблизит Украину с Североатлантическим альянсом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.