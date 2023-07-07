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Байден настаивает на проведении дополнительных реформ на Украине до ее вступления в НАТО

Белый дом: Байден настаивает на дополнительных реформах на Украине для ее принятия в НАТО

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Sarah Silbiger/Reuters

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден настаивает на проведении на Украине дополнительных реформ перед ее вступлением в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина не сможет вступить в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, так как она еще не выполнила ряд необходимых для членства требований.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Генсек сказал, что ожидает от лидеров альянса согласование пакета из трех элементов, который сблизит Украину с Североатлантическим альянсом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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