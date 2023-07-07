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В США ответили на вопрос о сообщениях относительно проведения тайных переговоров с РФ

Белый дом опроверг проведение тайных переговоров с Россией по Украине

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Emily Elconin/Reuters

Власти США не передавали главе МИД РФ Сергею Лаврову в апреле в Нью-Йорке никаких сигналов по Украине через американских экспертов, о чем писали СМИ Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Я благодарен за этот вопрос, так как эти сообщения предполагали нечто, чего на самом деле не было... В этой встрече [с Лавровым] не участвовали представители правительства США и правительство США не передавало никаких посланий [РФ по Украине] через эту встречу», — отметили в администрации США.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции назвал высказывания стран Запада по ситуации на Украине шизофреническими. В частности, российский министр назвал странным предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «дипломатическим путем, за счет переговоров», напомнив, что Запад постоянно утверждает, что сначала нужно победить Россию.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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