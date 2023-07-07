В США заявили, что Украина не станет членом НАТО после ближайшего саммита

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что Украина не сможет вступить в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе, так как она еще не выполнила ряд необходимых для членства требований. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина не присоединится к НАТО по итогам этого саммита», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО должны сообщить, когда они смогут пригласить Украину альянс, если они не готовы объявить о таком решении на саммите в Вильнюсе. Как отметил Кулеба, украинские власти просят сделать «сильный шаг» к будущему членству Украины. Дипломат перечислил три вещи, которые Украина ожидает получить от саммита НАТО. Кулеба отметил, что членство в НАТО имеет формальные требования, а приглашение в альянс — нет. По его словам, все, что требуется, — это стратегическое предвидение и политическая воля.

7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.