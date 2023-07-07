Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме напомнили о требованиях НАТО к Украине

Кирби: Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО

close
100%
Shutterstock

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — заявил Кирби.

Он также добавил, что в настоящее время Украина находятся посреди конфликта, и необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Киеву в нем преуспеть.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО должны сообщить, когда они смогут пригласить Украину альянс, если они не готовы объявить о таком решении на саммите в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны – члены альянса на саммите в Вильнюсе 11–12 июня утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который позволит стране быстрее вступить в организацию.

7 июля газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов писала, что страны – члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на саммите организации, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях