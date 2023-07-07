В Белом доме напомнили о требованиях НАТО к Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока не выполнила требования для вступления в НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

«Есть определенные требования, которым должен соответствовать каждый член НАТО. Есть процесс выполнения этих требований. Украина этим требованиям еще не соответствует», — заявил Кирби.

Он также добавил, что в настоящее время Украина находятся посреди конфликта, и необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Киеву в нем преуспеть.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО должны сообщить, когда они смогут пригласить Украину альянс, если они не готовы объявить о таком решении на саммите в Вильнюсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны – члены альянса на саммите в Вильнюсе 11–12 июня утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который позволит стране быстрее вступить в организацию.

7 июля газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов писала, что страны – члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на саммите организации, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.