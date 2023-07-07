Стало известно, когда может состояться встреча представителей ООН по зерновой сделке

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил во время пресс-конференции, что представители организации могут на следующей неделе обсудить продление зерновой сделки в Москве и Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, насколько я знаю, очень сосредоточена использовать возможность прибыть в Москву, когда это будет возможно. Я также настроен сесть за стол переговоров со сторонами черноморской зерновой инициативы в Стамбуле, если это возможно, на следующей неделе. Дискуссии об этом идут», — сказал замгенсека.

До этого Гриффитс на пресс-конференции заявил, что не знает, какое решение примут стороны относительно возможности продления зерновой сделки после 17 июля. По его словам, ООН будет делать все возможное для работы над продлением соглашения.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.