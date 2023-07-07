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Замгенсека ООН не знает, продлят ли зерновую сделку

Замгенсека ООН Гриффитс заявил об отсутствии у него данных о продлении зерновой сделки

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Global Look Press

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на пресс-конференции заявил, что не знает, какое решение примут стороны относительно возможности продления зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать о продлении или прекращении сделки в середине июля», — сказал замгенсека.

По его словам, ООН будет делать все возможное для работы над продлением соглашения.

До этого заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак заявил во время брифинга, что Гутерриш «и его команда» сохраняют полную приверженность совершенствованию прогресса в рамках зерновой сделки. По его словам, генсек ООН призывает все заинтересованные стороны поставить мировую продовольственную безопасность «во главу угла».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 июля заявил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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