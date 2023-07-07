В ООН рассказали об отношении генсека к зерновой сделке

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак заявил во время брифинга, что Гутерриш «и его команда» сохраняют полную приверженность совершенствованию прогресса в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН и его команда остаются полностью привержены совершенствованию достигнутого прогресса и находятся в постоянном контакте с широким спектром игроков в этом отношении», — сказал Хак.

По его словам, генсек ООН призывает все заинтересованные стороны поставить мировую продовольственную безопасность «во главу угла».

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 5 июля заявил, что Россия своевременно намерена объявить о своем решении касательно продолжения зерновой сделки.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.