Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предостерегли от обращения к посредникам для получения визы в Китай

МИД России порекомендовал не обращаться к посредникам для получения визы в КНР

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Консульский департамент российского министерства иностранных дел в Telegram-канале порекомендовал россиянам воздержаться от обращения к посредникам, которые помогают записаться на подачу документов на получение виз в Китай на коммерческой основе с использованием Telegram-каналов и ботов.

«Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным от Китая, это может быть причиной отказа в выдаче виз.

В январе в министерстве иностранных дел России приветствовали решение Пекина о поэтапном снятии ковидных ограничений, а также о постепенном возобновлении зарубежных поездок граждан КНР.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях