В России предостерегли от обращения к посредникам для получения визы в Китай

Консульский департамент российского министерства иностранных дел в Telegram-канале порекомендовал россиянам воздержаться от обращения к посредникам, которые помогают записаться на подачу документов на получение виз в Китай на коммерческой основе с использованием Telegram-каналов и ботов.

«Во избежание сложностей с получением китайских виз, отказа в приеме документов или временного запрета на въезд в Китай... настоятельно рекомендуем... воздержаться от обращения к посредникам, оказывающим услуги записи на подачу документов на коммерческой основе с использованием телеграм-каналов и ботов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным от Китая, это может быть причиной отказа в выдаче виз.

В январе в министерстве иностранных дел России приветствовали решение Пекина о поэтапном снятии ковидных ограничений, а также о постепенном возобновлении зарубежных поездок граждан КНР.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.