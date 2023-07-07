Журналистское расследование: разведка ФРГ прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко

Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) прослушивала переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время недавней попытки мятежа в России. Об этом немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, входящие в медиагруппу ARD, сообщили по итогам журналистского расследования.

По данным журналистов, БНД была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем полагалось ранее.

«Согласно расследованию WDR и NDR, она, должно быть, следила за переговорами между главой «Вагнера» Пригожиным и Лукашенко», — говорится в публикациях.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее Лукашенко рассказал, какое будущее может быть у ЧВК «Вагнер».