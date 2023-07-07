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Кулеба потребовал «сильных шагов» от НАТО по вступлению Украины в альянс

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от НАТО обозначить срок приглашения страны в альянс

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Johanna Geron/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО должны сообщить, когда они смогут пригласить Украину альянс, если они не готовы объявить о таком решении на саммите в Вильнюсе. Об этом он написал в статье для американского журнала Foreign Policy.

Как отметил Кулеба, украинские власти просят сделать «сильный шаг» к будущему членству Украины.

Дипломат перечислил три вещи, которые Украина ожидает получить от саммита НАТО. Во-первых, Киев требует признания того, что «НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО», во-вторых, объявления, что «Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности».

«В-третьих, Украина должна быть приглашена вступить в НАТО сейчас, при этом членство вступит в силу, когда будут выполнены условия», — заявил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что членство в НАТО имеет формальные требования, а приглашение в альянс — нет. По его словам, все, что требуется, — это стратегическое предвидение и политическая воля.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое состоится на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Генсек отметил, что ожидает от лидеров альянса согласование пакета из трех элементов, который сблизит Украину с Североатлантическим альянсом.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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