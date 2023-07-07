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В Госдепе заявили об очередном турне Блинкена

В Госдепе сообщили, что Блинкен посетит Великобританию, Литву и Индонезию с 9 по 15 июля

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится с визитами в Великобританию, Литву и Индонезию. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что поездка Блинкена состоится с 9 по 15 июля. Сначала госсекретарь США отправится в составе делегации президента США Джо Байдена в Лондон, а позднее в Вильнюс, где 11–12 июля состоится саммит НАТО.

Позднее Блинкен посетит Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) на уровне глав внешнеполитических ведомств. По информации Госдепа, на совещаниях Блинкен затронет темы спецоперации России на Украине, ситуации в Южно-Китайском море, борьбы с изменением климата, а также положение в Мьянме. Кроме того, Блинкен будет сопредседательствовать на втором раунде американо-индонезийского стратегического диалога.

5 июля глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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