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Страны G7 в этом году не обсуждали прием новых участников

Замглавы МИД Японии Кэйити: G7 в этом году не обсуждала расширение объединения

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Замглавы МИД Японии Кэйити Оно во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований США заявил, что страны – члены Группы семи (G7) в 2023 году не обсуждали вопрос расширения членства в объединении. Об этом сообщает ТАСС.

«По крайней мере в этом году мы не обсуждали какие-либо возможности для расширения членства», — указал он.

По словам замминистра, страны – участники объединения хотели бы сохранить его в том виде, «в котором оно есть сейчас».

До этого страны G7 заявили представителям «Глобального Юга», что вывод российских войск с Украины является необходимым условием любого мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса.

Представители Китая проигнорировали встречу группы, несмотря на приглашение.

24 июня главы МИД стран G7 провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проблемы международного сообщества, в том числе происходящее в России.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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