Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля, передает ТАСС.

Генсек сказал, что ожидает от лидеров альянса согласование пакета из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО.

«Пакет будет включать многолетнюю программу помощи для обеспечения оперативной совместимости, улучшение политических связей — участие президента Зеленского в инаугурационном заседании нового Совета НАТО — Украина, и подтверждение того, что Украина станет членом НАТО», — сказал он.

Также 7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что будущее Украины в Европейском союзе и военном альянсе НАТО.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.