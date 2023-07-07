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Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО

Столтенберг: Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО в Вильнюсе

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина — НАТО, которое пройдет на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11–12 июля, передает ТАСС.

Генсек сказал, что ожидает от лидеров альянса согласование пакета из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО.

«Пакет будет включать многолетнюю программу помощи для обеспечения оперативной совместимости, улучшение политических связей — участие президента Зеленского в инаугурационном заседании нового Совета НАТО — Украина, и подтверждение того, что Украина станет членом НАТО», — сказал он.

Также 7 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что будущее Украины в Европейском союзе и военном альянсе НАТО.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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