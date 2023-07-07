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Турция отказалась одобрить вступление Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция все еще не может поддержать присоединение Швеции к НАТО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Власти Турции продолжают придерживаться политики открытых дверей Североатлантического альянса, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, несмотря на это, Анкара до сих пор не может окончательно поддержать присоединение Швеции к блоку.

«Мы поддержали политику открытых дверей НАТО. Мы одобрили членство Финляндии. Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — пояснил Эрдоган.

Он также добавил, что ситуация вокруг королевства будет обсуждаться в рамках саммита НАТО, который должен состояться в июле в Литве.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм до сих пор не смог договориться с турецкой стороной. При этом Венгрия опасения Турции поддерживает, обещая ратифицировать присоединение Швеции к альянсу только после Анкары.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.

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