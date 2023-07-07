Захарова заявила, что Запад давит на союзников России для передачи оружия Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные государства и Украина подвергают давлению союзников РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС, Содружеству Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с целью организации передачи оружия на Украину. Об этом говорится в ее комментарии на сайте министерства, связанном с попытками приобретения Западом вооружений советского, российского и западного происхождения и боеприпасов для поставок Киеву в третьих странах.

По словам Захаровой, помимо партнеров и «сателлитов» государств НАТО и Евросоюза, в числе которых Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Япония и «некоторые другие», которые поставляют Украине соответствующие вооружения, «давлению подвергаются даже союзники и партнеры России по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС».

До этого посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что планы Соединенных Штатов Америки по поставке Киеву кассетных боеприпасов в связи с контрнаступлением Украины являются жестом отчаяния.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.