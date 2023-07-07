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На оперативном совещании с членами Совбеза выступит Лавров

Путин сообщил, что Лавров выступит с докладом на оперативном совещании с членами Совбеза

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ выступит глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава российского государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

Российский лидер отметил, что недружественным Российской Федерации странам до сих пор не удалось достичь своих целей, однако обсуждать эти вопросы нужно, чтобы быть в курсе происходящих событий. Путин подчеркнул, что на совещании будут обсуждаться меры, которые должны приниматься для преодоления сложностей, создаваемых «некоторыми странами в отношении России».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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