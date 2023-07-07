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Путин высказался о странах, создающих сложности для России

Путин: у стран, создающих сложности для России, ничего не получится

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у стран, создающих сложности для РФ, «ничего не получалось, ничего и не получится». Об этом он сообщил на совещании с членами Совбеза, передает ТАСС.

«До сих пор ничего у них путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят на российском направлении. Уверен, ничего и не получится», — сказал он.

Ранее Путин заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что показатели российской экономики находятся выше ожидаемых значений.

Премьер, в свою очередь, отметил в ходе встречи, что российская экономика «уверенно восстанавливается, несмотря на санкции». По его словам, правительство уверено, что к концу 2023 года рост ВВП составит более 2%, и основным драйвером при этом будет обрабатывающая промышленность.

По итогам мая Минэкономики зафиксировало ускорение роста российской экономики. Так, в месячном выражении за май экономика расширилась на 1,4% в мае против 0,1% в апреле 2023 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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