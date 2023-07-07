Путин провел оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал Путин в начале совещания.

Он добавил, что до сих пор недружественным странам так и не удалось достичь своих целей, но обсуждать эти вопросы следует, чтобы быть в курсе происходящих событий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен расширять перечень санкций против России, а их последствия будут носить долгосрочный характер.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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