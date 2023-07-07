Захарова рассказала о последствиях поставок оружия Киеву третьими странами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Украине оружия третьими странами будут сказываться на отношениях с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующие поставки через подставные фирмы, третьи или четвертые руки, под предлогом лизинга, временного хранения, с удаленной и фиктивной маркировкой или с применением иных изощренных уловок при любых обстоятельствах станут известны и самым негативным образом скажутся на перспективах двусторонних отношений с Российской Федерацией», — сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва выражает благодарность тем странам, которые противостоят давлению со стороны Запада.

Ранее Захарова назвала нынешние украинские власти «кровавыми клоунами», терроризирующими весь мир при покровительстве НАТО. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России на Украине мир станет опаснее, а специальная военная операция стала «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

В свою очередь, Захарова заявила, что на демократические ценности было совершенно нападение тогда, когда при поддержке США и НАТО в Киеве дважды совершался государственный переворот. Именно после этого, считает Захарова, от этих ценностей совершенно ничего не осталось.

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