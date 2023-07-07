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Премьер Польши установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне

Премьер Польши Моравецкий установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне

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Carlos Osorio/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий установил на Украине крест в память об убитых в Волынской резне. Об этом он написал в своем Twitter.

Жертвы Волынской резни были убиты в ныне уничтоженной деревне Острувки военными Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) в марте 1943 года.

Премьер посетил кладбище, где похоронены убитые поляки, а также зажег свечу в память о них.

Ранее министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк в эфире радиостанции RMF FM заявил, что в Варшаве ждут каких-либо жестов от Украины в плане извинений перед 80-й годовщиной Волынской резни 11 июля.

Также Шинковский призвал Киев не ожидать многого от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что в Североатлантическом альянсе еще есть государства, которые держат дистанцию в этом вопросе.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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