Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что идет активная подготовка к форуму »Россия — Африка».

По его словам, в Кремле ожидают «весьма представительные мероприятия».

Он добавил, что президент России Владимир Путин посетит этот саммит.

Ранее глава МИД России Лавров и его коллега из Мали Абдулайе Диоп обсудили по телефону подготовку к саммиту «Россия — Африка».

Саммит состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, в его работе примет участие малийская делегация во главе с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой.

17 июня Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров.

Президент России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который ранее показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.