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Российский посол назвал планы поставки Киеву кассетных боеприпасов жестом отчаяния

Посол Грызлов: планы США по поставке Киеву кассетных боеприпасов являются жестом отчаяния

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РИА «Новости»

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что планы Соединенных Штатов Америки по поставке Киеву кассетных боеприпасов в связи с контрнаступлением Украины являются жестом отчаяния, передает ТАСС.

По его мнению, на Западе осознали, что контрнаступление украинских войск пошло не по плану, и пытаются придать ему импульс любой ценой.

«По сути, это жест отчаяния», — сказал Грызлов.

Он добавил, что разговоры о поставке кассетных боеприпасов шли еще весной. Если окончательное решение окажется положительным, то Вашингтон объявит об этом в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины, отдавая предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру США.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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