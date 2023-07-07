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Зеленский после Болгарии и Чехии едет в Словакию

Президент Украины Зеленский заявил, что отправляется в Словакию после своего визита в Прагу

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что следующей остановкой его восточноевропейского турне станет Словакия. В своем Telegram-канале он отметил, что собирается провести серию переговоров с высшим руководством государства.

«Следующая — Словакия. Важные встречи в Братиславе с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального совета Борисом Колларом. Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины», — написал Зеленский.

По его словам, помимо пути Киева в Евросоюз и НАТО, он рассчитывает обсудить вопросы, связанные с июльским саммитом Североатлантического альянса и урегулированием конфликта на Украине. Зеленский подчеркнул, что также переговорит со словацкими политиками о двустороннем сотрудничестве.

Президент Украины еще 6 июля прибыл с визитом в Болгарию, на следующей день посетив Чехию. Как ожидается, 7 июля Зеленский должен доехать до Стамбула, где пройдут его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом в своем мини-турне по Восточной Европе президент Украины в основном затрагивает вопросы, связанные с военной поддержкой Киева и его курса на вступление в НАТО в преддверии саммита альянса в Литве.

Ранее сообщалось, что турне Зеленского по Европе говорит о нехватке оружия для контрнаступления Украины.

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