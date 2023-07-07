Премьер Чехии призвал открыть двери в НАТО и ЕС для Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что будущее Украины в Европейском союзе и военном альянсе НАТО, передает Reuters. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Праге.

«Мы знаем, что нам нужно открыть дверь в Европейский союз, в Североатлантический альянс перед храбрым украинским народом», — отметил Фиала.

Он также добавил, что это необходимо сделать вне зависимости от конфликта на Украине. Фиала подчеркнул, что пока сложно говорить о том, когда может завершиться это противостояние.

Зеленский прибыл в Чехию 7 июля для встречи с представителями руководства государства. В ходе своего визита он, в частности, выступил за активизацию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Что касается НАТО, то Киев пытается активизировать процесс присоединения страны к Североатлантическому альянсу еще с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Украина требует от блока конкретных решений по членству. При этом в Киеве настаивают на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Украине какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.