Песков прокомментировал санкции Финляндии против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не вправе давать советы президенту Финляндии в вопросе санкций против РФ. Об этом он сообщил журналистам.

По его мнению, народы Финляндии и России «объединяет очень доброе прошлое».

«И мы надеемся, что также это будет доброе будущее после того, как это ослепление русофобией с ее абсолютно надуманными страхами русофобскими (пройдет)», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в Twitter, что власти страны проводят судебное расследование в отношении российского консульства на Аландских островах.

До этого в МИД Финляндии заявили, что страна с 10 июля намерена ужесточить правила въезда для абитуриентов, владельцев недвижимости из России и совершающих поездки в страну с деловыми целями.

Лицам, осуществляющим поездки в государство с деловыми целями, будет разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, они должны будут иметь «вескую причину» для личного приезда в Финляндию. Также отмечается, что российским студентам ограничат возможности обучения в национальных вузах.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».