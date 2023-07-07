СМИ рассказали, что может ожидать Украину на саммите НАТО

Страны-члены НАТО еще не пришли к договоренности о том, что предложить Украине на саммите организации, которой пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на дипломатов.

По данным издания, детали по гарантиям безопасности для Украины еще не согласованы окончательно.

Как бы ни закончился саммит, разве что Киев получит членство в НАТО, Украина, вероятно, останется в подвешенном состоянии, как это было после Бухарестского саммита НАТО в 2008 году. Кроме того, страна может столкнуться с трудностями в вопросе обеспечения своей безопасности. Несмотря на военно-техническую помощь Запада, неизвестно, как долго Украина сможет ею пользоваться, говорится в статье.

Также газета отмечает, что ряд чиновников Украины рассматривают наихудший для республики сценарий, при котором оказываемая Киеву помощь в конечном итоге прекратится, особенно если на следующих президентских выборах в США в 2024 году победит представитель Республиканской партии.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.