В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о российско-украинских переговорах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что РФ и Украина могут сесть за стол переговоров текущей осенью.

По словам Пескова, представители РФ на самых разных уровнях неоднократно заявляли, что Москва никогда бы не закрыла двери перед переговорным процессом, но в настоящий момент никаких перспектив для контактов нет.

«Для нас важно достигнуть стоящие перед нами цели. Они могут быть достигнуты разными путями, но в настоящий момент, к сожалению, эти дипломатические средства являются недоступными в первую очередь по причине отрицания такой возможности киевским режимом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, США, которые «осуществляют прямое руководство киевским режимом», также не склонны к переговорам.

Накануне в ходе встречи с белорусскими и иностранными журналистами Лукашенко заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта должна измениться к концу лета, и мирные переговоры могут начаться осенью.

«И мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. Франция, Германия», — сказал белорусский лидер, добавив, что и Москва готова к переговорам.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.