Эрдоган может переговорить с Путиным после встречи с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским, которые должны состояться в Стамбуле 7 июля, пишет A Haber. По информации газеты, ожидается очная встреча между главами Турции и России, при этом необязательно на турецкой территории.

Как отмечает A Haber, даты возможных переговоров Эрдогана и Путина, как и их точное место проведения, пока неизвестны. При этом газета добавляет, что переговоры президента Турции с Зеленским начнутся с диалога тет-а-тет, а потом перейдут к общению на уровне делегаций двух стран.

Информация о том, что президент Украины собирается посетить Турцию для встречи с Эрдоганом появилась еще 6 июля, во время визита украинского политика в Болгарию. В Анкаре подготовку переговоров уже подтвердили. Более того, сам Зеленский назвал темы встречи с Эрдоганом, упомянув зерновую сделку и стремление Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Турцию после инаугурации Эрдогана.