В Кремле прокомментировали возможное посещение Путиным новых регионов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается посетить новые регионы.

Пескову на брифинге журналисты задали вопрос, собирается ли глава государства посетить новые регионы до Единого дня голосования, 10 сентября. Представитель Кремля подчеркнул, что это никогда заранее не анонсируется.

«Вы знаете, что там есть своя специфика, связанная с безопасностью. Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем», — сказал он.

Пока в планах президента таких поездок нет, добавил Песков.

Ранее Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой заявил, что социальные учреждения, включая культурные объекты, в новых регионах страны нуждаются в реставрации и восстановлении.

30 июня зампред правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по исполнению поручений по новым регионам.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».